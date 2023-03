Streiks im öffentlichen Dienst zum Weltfrauentag

Der öffentliche Dienst ist zum großen Teil weiblich. Darauf will die Gewerkschaft Verdi am Internationalen Frauentag aufmerksam machen. Gerade sie seien auf bessere Bezahlung angewiesen, weil viele nur in Teilzeit arbeiten.

Die Gewerkschaft Verdi rückt mit ihren Warnstreiks an diesem Mittwoch die Arbeit von Frauen im öffentlichen Dienst in den Mittelpunkt. So sind am Internationalen Frauentag Beschäftigte der immer noch überwiegend von Frauen getragenen Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst, in der Verwaltung sowie in der Pflege und in den Kliniken zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Verdi fordert für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen eine Anhebung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. In Baden-Württemberg arbeiten nach Zahlen des Statistischen Landesamtes 236.000 Tarifbeschäftigte bei den Kommunen. Etwa 67 Prozent der Beschäftigten sind Frauen, die Teilzeitquote beträgt rund 44 Prozent, teilte Verdi weiter mit.

In Stuttgart werden am Nachmittag zu einer Kundgebung und Demonstration mehrere Tausend Streikende aus der Landeshauptstadt und den umliegenden Landkreisen sowie Frauen aus allen Branchen und Bereichen der Gesellschaft erwartet. Auch in Mannheim, Freiburg, Karlsruhe und Heilbronn legen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes die Arbeit nieder. In vielen Städten wieder Kitas bestreikt. In Mannheim werden nach Verdi-Angaben alle Kitas schließen, in Stuttgart zwei Drittel.

Verdi-Vizelandeschefin Hanna Binder betonte: "Diese Tarifrunde ist auch die Tarifrunde der Frauen." Sie leisteten den Löwenanteil der bezahlten und unbezahlten Arbeit für Familie und Angehörige. Da Frauen in der Regel weniger verdienten als Männer, reduzierten sie die Arbeitszeit, um Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Binder resümierte: "Sie arbeiten doppelt und verdienen die Hälfte."

