Beschäftigte an privaten Kliniken bekommen mehr Geld

Die Beschäftigten an den privaten Kliniken in Baden-Württemberg bekommen rückwirkend zum April mehr Gehalt.

Wie die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, wurde mit dem Verband privater Klinikträger Baden-Württemberg in der dritten Verhandlungsrunde ein Tarifergebnis erzielt. Die Arbeitgeberseite bestätigte die Einigung.

Demnach bekommen die Beschäftigten rückwirkend zum April 250 Euro mehr pro Monat. Im Januar 2024 steigen die Gehälter nochmals um sechs Prozent, mindestens aber um 250 Euro. Zudem habe man sich auf einen Inflationsausgleich in Höhe von 2500 Euro geeinigt, der in drei Schritten ausgezahlt werden soll. Ab nächstem Jahr bekommen die Arbeitnehmer dann auch erstmals ein Weihnachtsgeld in Höhe von einem halben Monatsgehalt.

Nach Gewerkschaftsangaben fallen unter den Tarifvertrag 22 private Kliniken und Einrichtungen des Gesundheitswesens. Dort seien rund 6500 Menschen beschäftigt.

(dpa)