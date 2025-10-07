Icon Menü
Teilsperre: Schwarzwaldbahn nach Brand teils wieder in Betrieb

Teilsperre

Schwarzwaldbahn nach Brand teils wieder in Betrieb

Ersatzbusse ade - zumindest für einen Teil eines Abschnittes der Schwarzwaldbahn. Für einen Bahnhof brauchen Reisende weiterhin Geduld und den Ersatzverkehr.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    An einem Bahnhof ist der Stopp weiterhin nicht möglich. (Symbolbild)
    An einem Bahnhof ist der Stopp weiterhin nicht möglich. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Nach der Teilsperrung der Schwarzwaldbahn ist der Zugverkehr zwischen Offenburg und Haslach (Ortenaukreis) wieder freigegeben worden. Der Bahnhof in Gengenbach hingegen ist weiterhin bis voraussichtlich Mittwoch gesperrt, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Züge fahren zwar langsam durch, halten aber nicht.

    Ausgelöst wurde die Sperrung durch den Brand eines früheren Mühlengebäudes in Gengenbach am Sonntag. Der dabei entstandene Schaden wird auf mindestens eine Million Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Eine Brandstiftung wurde ersten Erkenntnissen zufolge ausgeschlossen, die genaue Brandursache sollte jedoch noch ermittelt werden.

