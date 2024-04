Finale in Stuttgart: Rybakina trifft auf Kostjuk

Das Stuttgarter Tennis-Turnier wird eine Premierensiegerin erleben: Außenseiterin Kostjuk fordert Grand-Slam-Turniersiegerin Rybakina heraus.

Die kasachische Weltranglisten-Vierte Jelena Rybakina und die ungesetzte Außenseiterin Marta Kostjuk aus der Ukraine bestreiten am Sonntag (13.00 Uhr/ DAZN und Eurosport) das Endspiel beim Sandplatz-Tennisturnier in Stuttgart. Beide stehen bei dem Hallenevent zum ersten Mal im Finale und spielen um ein Preisgeld für die Siegerin von 123.480 Euro und einen Sportwagen.

Die polnische Topfavoritin Iga Swiatek war nach ihren beiden Stuttgart-Titeln in den vergangenen beiden Jahren am Samstag im Halbfinale gegen Rybakina ausgeschieden. Die deutschen Teilnehmerinnen Angelique Kerber, Tatjana Maria und Laura Siegemund hatten in der ersten Runde verloren. Siegemund musste sich nach großem Kampf zum Auftakt der jetzigen Finalistin Kostjuk geschlagen geben.

(dpa)