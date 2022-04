Kassatkina zu Wimbledon-Ausschluss: "Gibt größere Dinge"

Die russische Tennisspielerin Darja Kassatkina hat mit Verständnis auf den Ausschluss russischer und belarussischer Tennisprofis vom diesjährigen Grand-Slam-Turnier in Wimbledon reagiert.

"Es gibt größere Dinge, die gerade in der Welt passieren. Das Leben von Menschen ist das Wichtigste", sagte die 24-Jährige am Donnerstag nach ihrem Achtelfinal-Aus beim Sandplatz-Turnier in Stuttgart. Sie sei nicht sicher, "wie die Entscheidung die Situation im Allgemeinen verändern" werde, sagte die Nummer 26 der Welt. Aber Menschenleben hätten "ganz sicher" Priorität. Natürlich seien die Spieler enttäuscht, nicht an dem prestigeträchtigen Turnier teilnehmen zu können.

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hatten die Wimbledon-Organisatoren am Mittwoch verkündet, dass Profis aus Russland und Belarus bei dem Rasen-Klassiker vom 27. Juni bis zum 10. Juli nicht dabei sein dürfen. Die Profi-Organisatoren WTA und ATP hatten daraufhin mit Kritik reagiert.

© dpa-infocom, dpa:220421-99-994125/3 (dpa)