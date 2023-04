Überraschung Potapowa visiert Top Ten der Tennis-Welt an

Die russische Tennisspielerin Anastassija Potapowa will nicht nur ins Finale von Stuttgart, sondern bald auch in die Top Ten der Weltrangliste einziehen.

"Diese Siege zeigen mir, dass ich mit Spielerinnen aus den Top Ten mithalten kann. Vielleicht bedeutet es auch, dass ich eine davon sein kann", sagte die 22-Jährige nach ihrem überraschenden Viertelfinal-Erfolg über die Nummer fünf der Welt, Caroline Garcia aus Frankreich, am Freitag. "Hoffentlich bin ich am Ende der Saison oder in der nächsten dort. Ich arbeite sehr hart dafür."

Vor Garcia hatte Potapowa, die in der Weltrangliste aktuell auf Position 24 liegt, schon die aufstrebende US-Amerikanerin Coco Gauff aus dem Turnier geworfen. Im Halbfinale der hochklassig besetzten und mit rund 715.000 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung trifft Potapowa an diesem Samstag auf die Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka aus Belarus. Diese hatte zu Jahresbeginn die Australian Open in Melbourne gewonnen.

(dpa)