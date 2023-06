Tsitsipas bestätigt Beziehung mit Badosa: "Sind ein Paar"

Der griechische Weltklasseprofi Stefanos Tsitsipas hat seine Beziehung zur Tennisspielerin Paula Badosa bestätigt und der Spanierin eine öffentliche Liebeserklärung gemacht.

"Ja, wir sind ein Paar. Aber nicht nur. Wir sind Seelenverwandte", sagte der Topgesetzte des Stuttgarter Rasenturniers in der "Bild" (Donnerstag). "Ich habe mich noch nie so angezogen gefühlt und so viel Schönheit gefunden", sagte der 24-Jährige über die ein Jahr ältere Badosa. In den vergangenen Tagen hatten die beiden schon Bilder von sich in den sozialen Medien gepostet.

Beim Rasen-Tennisturnier in Stuttgart hat Tsitsipas am Donnerstag (nicht vor 17.00 Uhr/ServusTV und Sky) seinen ersten Auftritt gegen den französischen Routinier Richard Gasquet. In Stuttgart sei die Spanierin nicht dabei, sagte Tsitsipas. Die Weltrangliste-34. und frühere Nummer zwei der Welt hatte die French Open in Paris verletzt verpasst.

(dpa)