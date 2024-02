Festnahme früherer RAF-Terroristin: Wohnung wird untersucht

Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist am Montag in Berlin im Stadtteil Kreuzberg festgenommen worden.

Bei dem Haus in der Sebastianstraße handelt es sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur um ein siebengeschossiges Mietshaus. Am Dienstag standen uniformierte Polizisten vor dem Haus. Der Eingang war gesperrt. Kriminaltechniker waren noch vor Ort und untersuchten die betreffende Wohnung. Die Festnahme am Montagabend erfolgte vor allem durch die Polizei aus Niedersachsen, die Berliner Polizei war nur als Unterstützung dabei.

Die Sebastianstraße verläuft in der Gegend zum Teil unmittelbar entlang der früheren Grenze zwischen West- und Ost-Berlin, wo die Mauer entlanglief. An vielen Stellen gehörte die eine Straßenseite zum Westen und die andere zum Osten der Stadt.

(dpa)