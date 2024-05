Angeschossener Mann war möglicherweise im Ausland

Der 24-jährige Mann, der bei einem Polizeieinsatz in Bad Friedrichshall von der Polizei angeschossen wurde, ist möglicherweise für die Vorbereitung eines Terrorakts ins Ausland gereist.

Das bestätigten die Stuttgarter Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt. In dem Verfahren liege "ein Sachverhalt im Zusammenhang mit einer möglichen Ausreise des Beschuldigten aus dem Bundesgebiet zugrunde", teilte die Staatsanwaltschaft mit. Weitere Details wollten die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt geben.

Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird außerdem versuchter Totschlag und ein besonders schwerer Fall des tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte vorgeworfen. Die Polizei wollte am Freitag wegen des Terror-Verdachts seine Wohnung durchsuchen. Der Beschuldigte nahm laut Polizei während der Durchsuchung plötzlich mehrere Küchenmesser an sich und flüchtete aus einem Fenster ins Freie. Dort stellten ihn die Beamten. Statt die Messer abzulegen, bewarf er einen Beamten nach Polizeiangaben gezielt mit einem Messer und lief auf ihn zu. Dieser schoss auf den Mann.

(dpa)