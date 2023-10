Karlsruhe tankt gegen Straßburg Selbstvertrauen

Abseits des Alltags in der 2.

Fußball-Bundesliga hat der Karlsruher SC in der Länderspielpause neues Selbstvertrauen getankt. Die Badener gewannen am Donnerstag ein Testspiel gegen den französischen Erstligisten Racing Straßburg mit 3:0 (1:0). Vor 450 Zuschauern brachte Neuzugang Igor Matanovic den KSC nach 14 Minuten in Führung. Zwei Minuten später setzte der Stürmer den Ball aus kurzer Distanz an den Pfosten. Kurz nach der Pause erhöhte Fabian Schleusener (49.), später köpfte er noch an die Latte. Lars Stindl besorgte in der 63. Minute das 3:0.

Die Elsässer, die von Frankreichs Welt- und Europameister Patrick Vieira trainiert werden, mussten nach einem Platzverweis in Unterzahl agieren. Rabby Nzingoula sah in der Schlussphase nach einem groben Foulspiel die Rote Karte.

(dpa)