16:33 Uhr

Massimo trifft doppelt: VfB gewinnt gegen Wiesbaden

Stuttgarts Roberto Massimo in Aktion.

Der VfB Stuttgart hat nach dem guten Start in die Saison der Fußball-Bundesliga seine Formstärke auch in einem Testspiel in der Länderspielpause unterstrichen.

Die Schwaben setzten sich am Donnerstag gegen den Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden mit 5:1 (2:0) durch. Die ersten beiden Treffer erzielte Roberto Massimo innerhalb von drei Minuten (26./29.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Deniz Undav (51.), ehe John Iredale für Wiesbaden verkürzte (54.). Der VfB machte noch einmal Druck und kam durch Genki Haraguchi (62.) und Nachwuchstalent Luca Raimund (77.) zu weiteren Treffern. In der Tabelle liegt der VfB aktuell auf dem zweiten Rang. Die nächste Aufgabe steht am 21. Oktober beim Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin bevor. Kader VfB Stuttgart

Tabelle (dpa)

