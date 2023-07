Freiburg zweimal 2:2 gegen Straßburg

Einen Tag nach der Rückkehr aus dem neuntägigen Trainingslager in Österreich hat sich der SC Freiburg im eigenen Stadion vom französischen Erstligisten Racing Straßburg in zwei Testspielen zweimal 2:2 getrennt.

Gespielt wurden je 90 Minuten ohne Zuschauer. Die aktuell beste Besetzung der Freiburger trat im zweiten Spiel an und geriet nach einer Ecke durch einen Kopfball von Lucas Perrin (4. Minute) früh in Rückstand. Nach einem Pass von Vincenzo Grifo glich Lukas Kübler (21.) aus. Merlin Rühl (26.) traf nach Doppelpass mit Michael Gregoritsch zum 2:1. In der zweiten Hälfte köpfte Gerzino Nyamsi (80.) das 2:2.

Mit dem gleichen Ergebnis hatte sich zuvor eine vorwiegend aus U23-Spielern bestehende Mannschaft von Racing getrennt. Zunächst hatten die Franzosen durch Lebo Mothiba (10.) und Habib Diarra (20.) zwei Tore erzielt, Maximilian Breunig (24.) und Mika Baur (41.) glichen für die Freiburger aus. Beide waren auch im Trainingslager dabei. Dort hat sich am Freitag in der letzten Einheit Linksverteidiger Jordi Makengo einen Jochbeinbruch zugezogen. Er ist bereits operiert worden. Noch ist nicht klar, wie lange der 21-jährige Franzose ausfallen wird.

