Fritzsch verlängert Vertrag als Generalmusikdirektor

Der Generalmusikdirektor des Staatstheaters Karlsruhe und der badischen Staatskapelle, Georg Fritzsch, bleibt bis 2027.

Er verlängerte seinen Vertrag am Dienstag um drei Jahre, wie das Staatstheater mitteilte. Fritzsch, der seit 2020 in Karlsruhe Generalmusikdirektor ist, zeigte sich zufrieden: "Ich freue mich auf die weitere Zeit am Badischen Staatstheater, bin glücklich über die Zusammenarbeit mit der Badischen Staatskapelle und vielen wunderbaren Menschen dieses großartigen Hauses."

(dpa)