Früherer Theaterintendant Achim Plato 86-jährig gestorben

Achim Plato, der frühere Intendant den Freilichtspiele in Schwäbisch Hall, ist tot.

Er starb am 30. Oktober im Alter von 86 Jahren, wie die Stadt und die Freilichtspiele Schwäbisch Hall gemeinsam in einer Traueranzeige mitteilten. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Plato stand bis 2003 dreieinhalb Jahrzehnte an der Spitze der Festspiele. Dank seines Einsatzes und seines Pioniergeists seien die Freilichtspiele zu einem "Theaterfestival erster Güte" geworden, schrieben Stadt und Festspiele.

In Schwäbisch Hall wird seit 1925 auf der historischen Freitreppe vor der Kirche St. Michael professionelles Freilichttheater gespielt. In den ersten Spielzeiten war "Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal das einzige Stück. Von 1949 an wurde unter Intendant Wilhelm Speidel das Repertoire dann erweitert. Ab 1968 kamen mit Intendant Plato dann Stücke hinzu, die "weltliche Probleme oder religiös Strittiges aufgriffen", wie die Freilichtspiele auf ihrer Internetseite berichteten.

(dpa)