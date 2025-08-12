Koi-Karpfen aus Dorfbrunnen gestohlen

Ein Koi-Karpfen ist aus einem Dorfbrunnen in der Gemeinde Sasbach am Kaiserstuhl (Landkreis Emmendingen) gestohlen worden. Unbekannte sollen das als Zierfisch bekannte Tier zwischen Freitagabend und Samstagmorgen entwendet haben, teilte die Polizei mit. Der Fisch lebte bereits seit zehn Jahren in dem Brunnen. Er sei ein bekanntes und geschätztes Tier in dem Ort gewesen, hieß es weiter. Die Polizei bittet um Hinweise und sucht Zeugen.

