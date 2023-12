Bechsteinfledermaus zur Heimlichtuerin des Jahres gekürt

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) aus Hessen und Baden-Württemberg hat die Bechsteinfledermaus zur Heimlichtuerin des Jahres 2024 gekürt.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) aus Hessen und Baden-Württemberg hat die Bechsteinfledermaus zur Heimlichtuerin des Jahres 2024 gekürt. Damit macht der BUND nach eigenen Angaben bereits zum vierten Mal auf ein heimisches Tier aufmerksam, welches den meisten Menschen im Alltag verborgen bleibt.

Die dieses Jahr ausgezeichnete Bechsteinfledermaus sei besonders in heimischen Naturwäldern zu Hause, in Hessen etwa in alten Eichen- und Buchenwäldern des Rhein-Main-Tieflands und des Rheingau-Taunus. In Baden-Württemberg sei sie oft in Eichenwäldern zu finden, die rund 140 bis 160 Jahre alt sind. Wie der BUND am Dienstag mitteilte, gefährdet die zunehmende Forstwirtschaft den Lebensraum der nachtaktiven Waldbewohnerin, so dass sie deutschlandweit auf der Roten Liste bedrohter Arten steht.

