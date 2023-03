Tiere

Bestand gefährdet: Luchsweibchen sollen ausgewildert werden

Weil nach wie vor nur männliche Luchse in Baden-Württemberg zu finden sind und der Bestand gefährdet ist, will das Land in den kommenden Jahren mehrere Luchsweibchen auswildern.

