Betrunkener wirft Hund in Frankreich aus fünftem Stock

Ein Betrunkener hat im französischen Straßburg seinen Hund aus dem fünften Stockwerk eines Hauses geworfen.

Obwohl sich Tiermediziner zügig um die zwei Jahre alte Bulldogge kümmerten, habe diese wegen Brüchen und innerer Verletzungen eingeschläfert werden müssen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach der grausamen Tat am Vortag war der Besitzer festgenommen und in die Ausnüchterungszelle gesteckt worden. Er muss sich nun in einem Schnellverfahren am Mittwoch vor Gericht verantworten, teilten die Ermittler nach der Vernehmung des Mannes mit.

Zu der Tat war es im Straßburger Problemstadtteil Neuhof gekommen. Eine Passantin hatte am Montagmorgen gesehen, wie der Hund vom Balkon auf die Straße flog, berichtete die Zeitung "Les Dernières Nouvelles d'Alsace". Die zur Bergung des Hundes angerückte Feuerwehr schaltete die Polizei ein, die den Tierquäler aus der Wohnung holte und abführte.

(dpa)