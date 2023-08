Exotischer Fund: Mann fängt giftigen Skorpion ein

Kein alltäglicher Fund: Ein 37-Jähriger hat einen giftigen Skorpion in einem Hausflur in Göppingen gefunden und eingefangen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stellte sich bei einer Befragung am Samstag heraus, dass das drei Zentimeter große Tier keinem der Bewohner gehörte. Vermutlich reiste der Skorpion als blinder Passagier aus den Kanaren mit und wurde von Urlaubsrückkehrern in das Haus gebracht. Das Tier kam zur Pflege in den Tierpark Göppingen.

(dpa)