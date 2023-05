Feuerwehr rettet Entenküken

Die Feuerwehr hat in Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) Entenküken aus einer misslichen Lage gerettet.

Die Tiere waren in eine Art Wassergraben gefallen und kamen nicht mehr alleine heraus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Radfahrer hatte sie am Samstagabend bemerkt und die Beamten verständigt. Die Art des Grabens machte der Polizei eine Rettung der Küken laut einer Sprecherin unmöglich.

Sie riefen die Feuerwehr hinzu, die sieben Küken aus dem Wassergraben holte. Zwei Küken waren zuvor an einer Wasserabsaugstelle verendet. Die überlebende Entenfamilie zog vereint davon.

