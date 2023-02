Geflügelpest auch in Freiburg angekommen

Die hochansteckende Geflügelpest breitet sich weiter aus und hat nun auch Freiburg erreicht.

Das für die Krankheit verantwortliche Virus wurde in der Probe eines am Dietenbachsee verendeten Schwans nachgewiesen, teilte die Stadt Freiburg am Montag mit. Damit sei der Ausbruch der Krankheit amtlich festgestellt und es gelte Stallpflicht für sämtliches gehaltenes Geflügel im Stadtgebiet. Die Anordnung sei zunächst auf vier Wochen begrenzt.

Die Vogelgrippe verbreitet sich seit Wochen im Südwesten. So sind inzwischen auch Kommunen in den Landkreisen Böblingen, Reutlingen, Tübingen oder Karlsruhe betroffen. Seit dem vergangenen Sonntag gilt auch in Stuttgart eine Stallpflicht für Geflügel. Von einer landesweiten Stallpflicht hatte das Agrarministerium bisher abgesehen. Für Menschen ist die Vogelgrippe, die vor allem bei Wasservögeln vorkommt, ungefährlich.

(dpa)