Hund beißt am Stuttgarter Hauptbahnhof gleich zweimal zu

Ein Hund hat am Stuttgarter Hauptbahnhof zwei Menschen gebissen und ist danach dem Tiernotdienst übergeben worden.

Der 40-jährige Halter war mit dem angeleinten Dobermann am Donnerstagabend an einem Bahngleis unterwegs, als das Tier erst einen 41 Jahre alten Mann attackierte und ihm ins Bein biss. Der Mann erlitt leichte Bisswunden, lehnte aber eine medizinische Behandlung ab, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Auf dem Weg aus dem Hauptbahnhof hinaus habe der Hund dann wenige Minuten später wieder zugebissen. Dabei verletzt er eine 48-Jährige leicht am Oberschenkel. Die Beamten kassierten Hund darauf ein und übergaben ihn in die Obhut des Tiernotdienstes. Der Halter muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Er zeigte sich laut Polizei uneinsichtig und unkooperativ.

(dpa)