Kätzchen möglicherweise aus fahrendem Auto geworfen

Vier junge Kätzchen sind möglicherweise in Kuppenheim (Landkreis Rastatt) aus einem fahrenden Auto geworfen worden.

Drei der Tiere starben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Tiere lagen am Montag mehrere hundert Meter voneinander entfernt an einer Straße. Die Polizei schließt daher nicht aus, dass sie aus einem fahrenden Auto geworfen wurden. Zwei Kätzchen waren bereits tot, als sie gefunden wurden, eines starb in einer Tierarztpraxis.

(dpa)