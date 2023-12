Pensionierter Zoll-Diensthund findet bei Gassirunde Drogen

Ein pensionierter Diensthund hat in Stuttgart beim Gassigehen Drogen erschnüffelt.

Das 11-jährige Tier war mit seinem 34 Jahre alten Frauchen, einer Zollbeamtin, an einem Verteilerkasten vorbeigelaufen, als der Hund plötzlich anschlug, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Die Beamtin sah daraufhin an dem Kasten nach und fand mehrere mit Klebeband befestigte Tütchen, in denen insgesamt etwa 20 Gramm Haschisch steckten. Alarmierte Polizisten stellten die Tütchen am Mittwoch sicher. Woher sie stammten, war zunächst unklar.

(dpa)