Putzmittel in Fischweiher geraten: 800 Fische tot

Rund 800 Fische sind in einem Weiher in Bad Wurzach (Landkreis Ravensburg) gestorben, weil chlorhaltiges Reinigungsmittel ins Wasser geraten ist.

Ein 30-Jähriger reinigte die Regenrinne an einem Wohnhaus mit der ätzenden Chemikalie, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Regenrinne war an einen unterirdischen Bachlauf angeschlossen, durch den das Reinigungsmittel Anfang der Woche in den Fischweiher geflossen sein soll.

Die Feuerwehr und der Umweltbeauftragte des Landratsamts leiteten Frischwasser in den Bach. Gegen den 30-Jährigen wird wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung ermittelt.

(dpa)