Rinder auf Abwegen: Einige durchschwimmen Badesee

Etwa 25 Rinder haben am Freitag rund um St.

Georgen (Kreis Villingen-Schwenningen) für Chaos gesorgt. Sie waren auf der Straße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Sie behinderten den Verkehr, sowohl in kleineren Gruppen, aber auch durch einzeln umherrennende Tiere, die sich in verschiedene Straßenzüge davonmachten. Bei Versuchen, die Kühe zusammenzutreiben, seien einige in ein Naturschwimmbad gerannt und hätten dieses sogar durchschwommen. Die meisten Rinder wurden bis zum Spätnachmittag eingefangen.

(dpa)