Vier Pferde sterben bei Brand in Scheune

Bei einem Brand einer Scheune im Landkreis Biberach sind vier Pferde gestorben.

Das Feuer war am Dienstagabend in Bad Schussenried aus bisher noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Scheune sei abgebrannt. In dieser hatten sich den Angaben zufolge außer den Tieren auch noch Maschinen sowie Heu- und Strohballen befunden. Die Ermittler schätzen den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Etwa 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

(dpa)