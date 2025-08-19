Vier Schafe bei Zusammenstoß mit Auto auf Autobahn getötet

Vier Schafe sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Autobahn getötet worden, ein weiteres wurde schwer verletzt. Der 57 Jahre alte Autofahrer habe die Tiere auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) und dem Autobahndreieck Neuenburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) zu spät gesehen, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.

Ein Teil einer Schafherde war den Angaben zufolge am Samstag von ihrer Weide nahe der Autobahn ausgebüxt und lief auf die Fahrbahn. Die Tiere seien schließlich von einem Schäfer wieder eingefangen und zurückgebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Für die Aufräumarbeiten war die Autobahn mehrere Stunden voll gesperrt.