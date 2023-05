Wandernde Bienenschwärme: Schweizer Polizei bietet Hilfe

Wegen wandernden und eingenisteten Bienenschwärmen bietet die Schweizer Polizei in Schaffhausen nun Hilfe an.

Im Kanton nahe der Deutschen Grenze seien in den vergangenen Wochen vermehrt wandernde Bienenschwärme gemeldet worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten bieten betroffenen Bewohnern an, sie an Imker zu vermitteln.

Hintergrund sei, dass im Frühjahr die Bienen in Schwärmen ausfliegen und sich dabei oft auch in direkter Nachbarschaft zum Menschen niederließen. Wenn sich die Insekten einnisten ist das laut Polizei oft mit Angst und Unsicherheit bei den Betroffenen verbunden. Die vermittelten Imker könnten unter anderem mit einer Umsiedlung der Bienen helfen. Das mache jedoch erst Sinn, wenn sich der Schwarm niedergelassen hätte und nicht mehr in Bewegung sei.

(dpa)