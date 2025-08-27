Bundesstraße wegen freilaufender Hunde gesperrt

Wegen zweier freilaufender Hunde ist die Bundesstraße 27 bei Hechingen (Zollernalbkreis) zeitweise voll gesperrt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren die beiden größeren Hunde ausgebüxt und auf die Straße gelaufen. Ein Verkehrsteilnehmer fing einen der Hunde ein, der zweite ließ sich hingegen nicht einfangen und «rannte kreuz und quer über alle Fahrspuren». Nach kurzer Zeit lief das Tier in Richtung Bisingen (Zollernalbkreis) und wurde dort anschließend von seinen Besitzern wohlbehalten eingefangen.

Bundesstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zollernalbkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vierbeiner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis