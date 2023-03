Lehrer und Schüler nutzen Fahrstunde für Waffenkauf

Ein Lehrer und ein Schüler haben eine Fahrstunde zum Kauf verbotener Waffen in Tschechien genutzt.

Der 25-Jährige und sein 22 Jahre alter Fahrschüler aus Baden-Württemberg seien im oberpfälzischen Waldsassen nahe der Grenze mit zwei Schlagringen und einem Butterflymesser erwischt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach dem Fund bei der Kontrolle des in Stuttgart zugelassenen Autos am Dienstag seien die Waffen sichergestellt worden.

Der Fahrschüler und sein Lehrer auf dem Beifahrersitz hätten danach die Heimreise antreten dürfen - ohne Schlagringe und Messer, dafür in Erwartung einer Anzeige wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

(dpa)