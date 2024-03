Württembergs Weinbaupräsident Hohl gestorben

Er war ein wichtiger Ansprechpartner für Winzer und Politiker im Südwesten. Nun trauert der Weinbauverband Württemberg um seinen Präsidenten.

Der langjährige Präsident des Weinbauverbands Württemberg, Hermann Hohl, ist am Samstag im Alter von 68 Jahren gestorben. Die Beisetzung sei an diesem Samstag geplant, teilte der Verband am Montag in Weinsberg mit.

Hohl war nach Verbandsangaben erstmals 1991 zum Präsidenten gewählt worden. Der Verband hat rund 11 000 Mitglieder im Anbaugebiet Württemberg. Es ist das viertgrößte deutsche Gebiet und nach Verbandsangaben das einzige, in dem mehr Rotwein als Weißwein erzeugt wird. Der Südwesten hat mit Baden ein weiteres großes Anbaugebiet.

Ein Anliegen Hohls war es, den Weintourismus zu fördern, um Winzerinnen und Winzern ein zusätzliches Standbein zu schaffen. So wurde beispielsweise der Württemberger Weinradweg eingerichtet. Die Familie Hohl betreibt dem Verband zufolge einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Weinbau in Obersulm-Willsbach (Kreis Heilbronn).

(dpa)