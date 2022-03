Siegfried Steiger gestorben: Einsatz für die Notfallhilfe

Rund zwei Wochen nach dem Tod seiner Frau Ute ist der Gründer der Björn Steiger Stiftung, Siegfried Steiger, im Alter von 92 Jahren gestorben.

Das teilte die Stiftung am Freitag auf Anfrage in Winnenden mit. Steiger verstarb demnach am Donnerstag. Der Südwestrundfunk berichtete darüber.

Die Björn Steiger Stiftung setzt sich dafür ein, die Notfallhilfe und das Rettungswesen in Deutschland zu verbessern. So wurden von ihr etwa einheitliche Notrufnummern und Notrufsäulen am Straßenrand angestoßen.

Das Ehepaar Steiger hatte die Stiftung nach dem Tod ihres Sohnes im Jahr 1969 gegründet. Dieser wurde damals bei Winnenden von einen Auto erfasst. Es dauerte fast eine Stunde, bis ein Krankenwagen eintraf. Er starb auf dem Weg in eine Klinik.

Ute Steiger war Anfang März im Alter von 88 Jahren gestorben.

