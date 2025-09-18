Mensch stirbt bei Unfall in Kreis Heilbronn

Bei einem schweren Unfall in Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) ist ein Mensch gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Person am Mittwochabend mit dem Auto auf der Dorfstraße Richtung Fürfeld unterwegs, teilte die Polizei mit. Aus bisher ungeklärter Ursache sei sie nach links von der Straße abgekommen und gegen eine Unterführung der Autobahn 6 gefahren. Der Wagen habe sich überschlagen und Feuer gefangen. Für die Person im Auto sei jede Hilfe zu spät gekommen.

Noch ist unklar, um wen es sich bei der oder dem Toten handelt, so die Polizei. Die Straße sei wegen der Brandschäden voraussichtlich bis in den Tag hinein voll gesperrt.