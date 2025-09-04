Icon Menü
Tödlicher Unfall: Zwei Männer sterben bei Unfall im Alb-Donau-Kreis

Früh am Morgen kracht es bei Öpfingen. Zwei Menschen dort auf der Straße. Die Polizei steht noch vor vielen offenen Fragen.
Von dpa
    Zwei Männer starben bei dem Verkehrsunfall. (Symbolbild)
    Bei einem schweren Verkehrsunfall im Alb-Donau-Kreis sind am Morgen zwei Männer ums Leben gekommen. Zur Identität der Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Die Bundesstraße 311 zwischen Öpfingen und Oberdischingen ist aktuell gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Die Bergung der Unfallopfer dauere an, hieß es. Nach Polizeiangaben war eventuell ein missglücktes Überholmanöver die Unfallursache.

