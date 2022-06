VfB bestreitet Testspiele gegen Zürich und Brentford

Der VfB Stuttgart hat für die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga zwei weitere Testspiele vereinbart.

Die Schwaben treffen am 9. Juli (17.30 Uhr) auf den Schweizer Meister FC Zürich und am 16. Juli (15.30 Uhr) auf den englischen Erstligisten FC Brentford. Beide Partien finden im Zeppelinstadion in Friedrichshafen statt, wie der VfB am Donnerstag mitteilte. Dazwischen absolviert er sein Trainingslager im Allgäu.

(dpa)