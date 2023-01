Neuer Sommer-Direktzug von Frankfurt an den Atlantik

Im kommenden Sommer können Bahnkunden mit einem Hochgeschwindigkeitszug von Frankfurt direkt an den Atlantik fahren.

Die Deutsche Bahn bietet in Kooperation mit der französischen Gesellschaft SNCF vom 8. Juli bis zum 26. August jeweils samstags einen durchgehenden TGV-Zug an, der die Strecke nach Bordeaux in weniger als acht Stunden schaffen soll. Tickets kosten ab 69,90 Euro. Weitere Haltepunkte in Deutschland sind Mannheim und Karlsruhe, wie die DB am Mittwoch mitteilte.

(dpa)