Pur mit ausverkaufter Generalprobe

Vor dem offiziellen Start der großen Deutschland-Tour am Mittwoch (19.

April) in München nimmt Pur Anlauf in der Heimat der Band in Ludwigsburg. Die Generalprobe am Montagabend (19.00 Uhr) findet - typisch für Pur - vor ausverkauftem Haus und mehreren Tausend Zuschauerinnen und Zuschauern statt. Pur gehören auch nach vier Jahrzehnten zu den bekanntesten und populärsten Musikern des Landes.

Bei der ausgedehnten Tour in den kommenden Wochen hat die Band aus Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart ihr jüngstes Album "Persönlich" ebenso mit im Gepäck wie zahlreiche Klassiker wie "Abenteuerland" und "Funkelperlenaugen". Als Support-Act ist die US-A-capella-Formation Naturally 7 mit dabei.

Nach dem Auftakt in der Münchener Olympiahalle folgen für Pur bis zum 6. Mai zehn weitere Shows in Oldenburg, Hannover, Köln, Mannheim, Stuttgart, Berlin, Hamburg, Leipzig und Dortmund.

(dpa)