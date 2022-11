Breitenreiter interessiert Katar-WM "so gut wie gar nicht"

Trainer André Breitenreiter von der TSG 1899 Hoffenheim wird sich die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar kaum im Fernsehen anschauen.

"Die Vorrunde gucke ich mir, glaube ich, gar nicht an. Vielleicht gucke nachher mal ein Spiel an, insbesondere wenn unsere Mannschaft spielt", sagte der 49-Jährige bei der TSG-Pressekonferenz in Zuzenhausen am Freitag. Andererseits erklärte er, dass es sein Job als Bundesliga-Chefcoach sei, nach Trends zu schauen. "Aber als privater Mensch muss ich Ihnen sagen, ist es mir fast egal, weil mich diese WM so gut wie gar nicht interessiert."

Breitenreiter hält es für "völlig daneben, dass die WM in Katar stattfindet". Er akzeptiere und respektiere aber jeden Fußballer, der dort in den sportlichen Wettkampf gehe. Hoffenheim hat nach derzeitigem Stand im kroatischen Stürmer Andrej Kramaric nur einen Turnier-Teilnehmer. Die Empörung des katarischen WM-Botschafters Khalid Salman, der Homosexualität als "geistigen Schaden" bezeichnet hatte, teilt Breitenreiter: "Das ist ja der Wahnsinn."

(dpa)