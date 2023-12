Private Gründe: Letsch direkt nach Schlusspfiff abgereist

VfL Bochums Trainer Thomas Letsch ist unmittelbar nach dem Schlusspfiff im Bundesliga-Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim abgereist und hat auf die Medienaktivitäten verzichtet.

"Thomas Letsch ist leider verhindert aus privaten Gründen. Gründe, die ihn auch zur sofortigen Abreise heute gezwungen haben", sagte VfL-Sportdirektor Marc Lettau am Freitagabend bei DAZN. Auf die genauen Gründe ging er nicht ein.

Co-Trainer Markus Feldhoff, der an Letschs Stelle bei der Pressekonferenz die Fragen der Journalisten beantwortete, berichtete: "Thomas hat nach dem Spiel eine Nachricht bekommen, die ihn gedrängt hat, sofort abzureisen."

Mit Letsch auf der Bank hatte Bochum nach zuvor fünf ungeschlagenen Spielen in Serie in Sinsheim eine 1:3 (0:2)-Niederlage kassiert. "Es war durchaus mehr drin, auch wenn die Spielleistung am Ende nicht für drei Punkte gereicht hätten in meinen Augen", sagte Lettau: "Der Sieg für Hoffenheim geht unter dem Strich in Ordnung, aber war vielleicht ein Tor zu hoch."

(dpa)