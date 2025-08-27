Becker verlässt Hoffenheim Richtung Nürnberg

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim gibt Mittelfeldspieler Finn Ole Becker an den Zweitligisten 1. FC Nürnberg ab. Das teilten die Kraichgauer mit. Bei den Hoffenheimern hatte der 25-Jährige noch einen Vertrag bis Sommer 2026. Zu den Ablösemodalitäten machten beide Clubs keine Angaben.

«Für uns ist es entscheidend, Spielern eine klare Perspektive aufzeigen zu können. Finn ist in seinem letzten Vertragsjahr mit einem konkreten Wechselwunsch an uns herangetreten», erklärte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und fügte hinzu: «Wir haben seinem Wechsel zum 1. FC Nürnberg zugestimmt, da wir im Zentrum eine gesunde Konkurrenzsituation haben und weiterhin über gute Optionen verfügen.»

Becker war im Sommer 2022 vom FC St. Pauli zur TSG gewechselt. Für die erste Mannschaft der Hoffenheimer absolvierte er insgesamt 52 Pflichtspiele. In der vergangenen Spielzeit kam er über weite Strecken über die Rolle des Ergänzungsspielers aber nicht hinaus.