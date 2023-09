Crailsheim verpflichtet Basketball-Spielmacher Westermann

Vor dem ersten Bundesliga-Auftritt der neuen Saison haben die Hakro Merlins Crailsheim den französischen Basketballprofi Leo Westermann verpflichtet.

Der 31 Jahre alte Spielmacher kommt für diese Spielzeit vom spanischen Club Monbus Obradoiro in die Bundesliga, wie der Club am Freitag mitteilte. Crailsheim bestreitet sein erstes Liga-Spiel der neuen Spielzeit an diesem Freitagabend (18.30 Uhr) gegen die Rostock Seawolves.

(dpa)