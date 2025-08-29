Grillitsch verlässt Hoffenheim in Richtung Portugal

Das Kapitel TSG 1899 Hoffenheim ist für Florian Grillitsch endgültig beendet. Der 30 Jahre alte Österreicher verlässt den Fußball-Bundesligisten und schließt sich Sporting Braga an. Die Portugiesen spielen in diesem Jahr in der Europa League. Grillitsch absolvierte insgesamt 196 Pflichtspiele für Hoffenheim.

Bei den Kraichgauern hatte Grillitsch unter Coach Christian Ilzer, der ihn direkt nach seinem Amtsantritt im November 2024 nicht mehr berücksichtigt hatte, keine Zukunft mehr. Im Februar verliehen ihn die Hoffenheimer zum spanischen Club Real Valladolid. Nach seiner Rückkehr im Sommer war er wie Dennis Geiger und Mergim Berisha vor dem Trainingslager in Seefeld ausgemustert worden.

Im vergangenen Jahr habe sich gezeigt, dass der Club einen anderen Weg einschlagen wolle, der neue Profile erfordere. «Wir haben uns mit Florian in sehr vertraulichen Gesprächen auch über seine Rolle verständigt. Daher ergibt der Wechsel zu Braga für beide Seiten Sinn», sagte Sportgeschäftsführer Andreas Schicker.