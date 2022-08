Kalajdzic vor Abgang: Stürmer fehlt beim Abschlusstraining

Der vom englischen Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers umworbene Sasa Kalajdzic hat beim Abschlusstraining des VfB Stuttgart gefehlt.

"Auf Wunsch des Spielers und in Absprache mit Cheftrainer Pellegrino Matarazzo" nahm er nicht teil, wie die Schwaben vermeldeten. Somit wird der österreichische Stürmer beim Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr/ DAZN) beim 1. FC Köln nicht zum Kader gehören.

Noch am Freitag hatte Matarazzo erklärt, dass er mit Kalajdzic plane. "Wir wissen aber auch, wie dynamisch das Fußballgeschäft sein kann", sagte der 44-Jährige. Der Abgang des Nationalspielers nimmt damit immer konkretere Formen an.

Borna Sosa, der mit Atalanta Bergamo aus der italienischen Seria A in Verbindung gebracht wird, stand am Samstag hingegen auf dem Platz. Die Transferperiode endet am 1. September.

(dpa)