KSC-Profi Arase steht kurz vor Wechsel nach Belgien

Kelvin Arase vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC steht offenbar kurz vor einem Wechsel.

Der Flügelspieler, der erst im vergangenen Sommer von Rapid Wien an den Wildpark gekommen war, soll sich einem Medienbericht zufolge dem belgischen Erstligisten KV Oostende anschließen. Ob es sich um ein Leihgeschäft handeln könnte, ist bislang nicht klar. Auch wollte ein Sprecher des KSC den bevorstehenden Transfer, über den zunächst die "Badischen Neuesten Nachrichten" berichtet hatten, nicht bestätigen. Der 24 Jahre alte Arase, der in dieser Saison neunmal zum Einsatz kam, verabschiedete sich am Mittwochvormittag aber bereits von seinen Mannschaftskollegen im Trainingslager im spanischen Estepona.

(dpa)