Ludwigsburger Basketballer holen 18-Jährigen

Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat seinen Kader für die kommende Spielzeit um ein Talent erweitert.

Der 18 Jahre alte Lenny Anigbata kommt von der zweiten Mannschaft des FC Bayern und erhält bei den Riesen "einen mehrjährigen Vertrag", wie der Verein am Mittwoch mitteilte. "In unserer Ludwigsburger Spieler-DNA sind Vielseitigkeit, Einsatz und Verteidigung von großer Bedeutung. Lenny erfüllt diese Voraussetzungen", sagte Trainer Josh King. Anigbata soll mit einer Doppellizenz auflaufen und so auch für die Profis zum Einsatz kommen können.

(dpa)