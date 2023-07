Shyron Ely verlässt die Heidelberger Basketballer

Shyron Ely wird künftig nicht mehr für den Basketball-Bundesligisten MLP Academics Heidelberg auflaufen.

Auch die Trikotnummer 5 soll in den kommenden fünf Jahren nicht mehr vergeben werden, teilte der Club am Freitag mit. Erstmals kam der 36 Jahre alte US-Amerikaner in der Saison 2013/14 für die Neckarstädter zum Einsatz, er bestritt insgesamt 215 Spiele. "Mit Superlativen sollte man vorsichtig sein, aber ich denke mit Fug und Recht behaupten zu können, dass eine besondere Ära zu Ende geht. Shy hat diesen Verein wie kein anderer in der jüngeren Vereinsgeschichte geprägt", sagte Geschäftsführer Matthias Lautenschläger.

