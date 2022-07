Medien: Stuttgarts Mangala vor Wechsel nach Nottingham

Der mögliche Wechsel von Mittelfeldspieler Orel Mangala vom VfB Stuttgart zu Nottingham Forest rückt offenbar näher.

Medienberichten zufolge sollen alle Parteien eine grundsätzliche Einigung über einen Transfer erzielt haben. Nur noch letzte Details müssten geklärt werden, berichteten Sky und "The Athletic" übereinstimmend am Montag. Als Ablösesumme für den 24-Jährigen wurden rund 15 Millionen Euro genannt. Der Belgier trainierte nach überstandener Corona-Infektion beim Fußball-Bundesligisten am Montagnachmittag individuell.

Mangala wäre nach Taiwo Awoniyi (Union Berlin), Moussa Niakhaté (Mainz 05) und Omar Richards (Bayern München) bereits der vierte Spieler, der in diesem Sommer aus der Bundesliga zum englischen Erstliga-Aufsteiger wechselt. Sein Vertrag beim VfB läuft noch bis 2024. Seinen Stammplatz bei den Schwaben hatte er zuletzt verloren.

Stürmer Sasa Kalajdzic fehlte im Stuttgarter Mannschaftstraining am Montag - wegen Knöchelproblemen, die nach dem Testspiel gegen den FC Valencia (5:2) am Samstag aufgetreten seien, teilte der Club mit.

(dpa)