Dos Santos und Hawley verlassen Basketball-Meister Ulm

Der deutsche Basketball-Meister ratiopharm Ulm muss zwei Rückschläge in der Kaderplanung hinnehmen.

Spielmacher Yago dos Santos und Joshua Hawley werden nach der Sommerpause nicht zum Bundesligisten zurückkehren, wie der Club am Montag mitteilte. Beide Spieler machten von Ausstiegsklauseln Gebrauch.

Geschäftsführer Andreas Oettel reagierte frustriert. "Leider besteht für uns Clubs hier in Deutschland ein massiver Wettbewerbsnachteil. In Ländern wie zum Beispiel Italien, Frankreich oder der Türkei nutzen die Vereine spezielle Steuertarife für die Bezahlung der Profi-Sportler", sagte er. "Das führt dazu, dass unsere Konkurrenten mit weniger finanziellem Aufwand unsere Spieler sehr viel besser bezahlen können. Da wir mit diesen ausländischen Clubs im internationalen Wettbewerb sportlich auf einer Ebene konkurrieren, sollten eigentlich im Sinne des Financial Fairplay auch einigermaßen vergleichbare finanzielle Rahmenbedingungen in Europa gegeben sein."

Der Brasilianer dos Santos wurde in der Finalserie gegen die Telekom Baskets Bonn zum wertvollsten Spieler gewählt. Ihn zieht es zu einem von Ulmer Seite nicht namentlich genannten Euroleague-Teilnehmer. Hawley wechselt zu ADA Blois Basket nach Frankreich.

(dpa)