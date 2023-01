Netzbetreiber TransnetBW ruft zum Stromsparen auf

TransnetBW hat am Sonntag in Baden-Württemberg zum Stromsparen aufgerufen. Mit einem Mix aus Markt- und Reservekraftwerken sowie Stromimporten hat der Netzbetreiber einen Stromengpass in bewältigt.

Der Netzbetreiber TransnetBW hat am Sonntag einen Stromengpass in Baden-Württemberg bewältigt. "Wir mussten mehr Maßnahmen ergreifen als üblich, um Netzstabilität zu gewährleisten", sagte eine Sprecherin am Sonntagabend. Das Unternehmen hatte zudem die Bevölkerung aufgerufen, von 17 bis 19 Uhr möglichst keine Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen zu nutzen. Geräte wie Laptops sollten mit Akku betrieben werden.

Grund dafür war ein sogenannter Redispatch – ein Eingriff in die Stromerzeugung – um Engpässe zu vermeiden. Laut einer Sprecherin war im Norden im Laufe des Tages ein so hohes Windaufkommen erwartet worden, dass die Übertragungskapazität in den Südwesten nicht ausreichte. "Das ist wie ein Stau auf der Autobahn." TransnetBW bezog auch Strom aus dem Ausland, um den Bedarf im Südwesten zu decken. Genaue Zahlen dazu wollte die Sprecherin am Montag nennen.

Stromausfälle im Norden von Baden-Württemberg am Sonntag

Um kurz vor 17 Uhr kam es in Teilen der nordbadischen Kleinstadt Weinheim zu Stromausfällen, wie die Rhein-Neckar-Zeitung berichtet. Nach etwa 30 bis 45 Minuten stand der Strom dort wieder zur Verfügung. Einen Zusammenhang mit den Engpässen soll es laut t-online.de aber nicht gegeben haben.

Was ist ein Redispatch?

Solche Redispatch-Maßnahmen gibt es immer mal wieder in unterschiedlichem Ausmaß. "Der schrittweise Ausstieg aus der Kernenergie und die vermehrte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien wirken sich auf die Lastflüsse im Netz aus und führen dazu, dass Netzbetreiber häufiger als bisher Redispatch-Maßnahmen vornehmen müssen", heißt es bei der Bundesnetzagentur. Es gibt häufiger Ungleichgewichte zwischen der hohen Erzeugung von Strom etwa aus Windkraft im Norden und dem Verbrauch im Süden, weil der Netzausbau noch nicht so weit ist.

TransnetBW bietet Informationen zum Stromverbrauch in App

TransnetBW hat die App "StromGedacht" entwickelt. Verbraucherinnen und Verbraucher können dort in einem Ampelmodell sehen, wie man sich verhalten sollte. Bei "Gelb" sollten Menschen den Stromverbrauch vorziehen oder verschieben. "Rot" bedeutet, dass Verbrauch reduziert werden soll. Das hat auch Folgen für den Geldbeutel: Denn die Kosten für den Redispatch werden den Angaben zufolge über die Netzentgelte umgelegt und kommen so über die Stromrechnung beim Endverbraucher an. (mit dpa)